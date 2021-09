WHO: Podvojitev trošarin na alkohol bi lahko preprečila okoli 5000 smrti zaradi raka RTV Slovenija Študija WHO-ja kaže, da bi s podvojitvijo trošarin na alkohol lahko v Evropi letno preprečili okoli 10. 700 primerov rakavih obolenj in okoli 4850 primerov smrti rakavih bolnikov, ki so povezana z alkoholom.

Sorodno Oglasi