Simon Rožman ni več trener NK Maribor Politikis Nogometni strokovnjak Simon Rožman po natanko polovici leta na trenerski klopi ni več trener NK Maribor, so danes pričakovano potrdili pri štajerskem klubu. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je Rožman ponudil odstop, ki ga je klub sprejel, kar pomeni, da gre za dogovor o sporazumni prekinitvi pogodbe. Ekipo bo začasno vodil Radovan Karanović. […] The post Simon Rožman ni več trener NK Maribo ...

Sorodno























Oglasi