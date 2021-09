Na Hrvaškem pridržali močno alkoholiziranega Slovenca; s kar 3 promili se je z avtom vozil po njivi Politikis Hrvaška policija je pridržala 67-letnega močno vinjenega slovenskega državljana, potem ko je v noči na ponedeljek z avtomobilom zapeljal s cestišča v hrvaški Istri in obstal v blatu, je danes sporočila policijska uprava v Pulju. Pri Slovencu so namerili skoraj tri promile alkohola v krvi. Okoli polnoči se je 67-letni Slovenec peljal z avtomobilom s […] The post Na Hrvaškem pridržali močno alkoholi ...

