Tandejeva vrnitev uspela: Njegovi skoki so na visoki ravni Ekipa Norveški smučarski skakalec Daniel-Andre Tande, ki je marca grdo padel na poletih v Planici, se je dobre pol leta po nesreči vrnil na tekmovanja. Po devetem in četrtem mestu na celinskem pokalu v Oslu je bil trener Norveške Alexander Stöckl zelo zadovoljen. "Njegovi skoki so na visoki ravni," je dejal Avstrijec za Frankfurter Allgemeinen Zeitung.



