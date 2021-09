Motorist se je zaletel v hišo Primorske novice V nedeljo ob 2. uri je bila policija obveščena, da se je v Kubedu motorist zaletel v hišo. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 16-letnik z mopedom zaradi neprilagojene hitrosti dejansko trčil v hišo. Med vožnjo ni uporabljal varnostne čelade. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali na zdravljenje. Po prvih podatkih ima poškodbe glave.

