Popolno zmagoslavje Netflixove Krone Primorske novice Na nedeljski večerni podelitvi televizijskih nagrad emmy v Los Angelesu je Netflix pobral kar dve glavni nagradi, in sicer za najboljšo televizijsko dramsko serijo (Krona) in za mini serijo (The Queen's Gambit). Med komičnimi serijami je slavil Ted Lasso.

