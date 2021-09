Kolektor CPG in Turki začeli kopati predore Primorske novice V Dekanih in pod Tinjanom so danes Kolektor CPG ter turška gradbinca Yapi Merkezi in Özaltin začeli najpomembnejše delo gradnje drugega tira: kopanje prvih dveh predorov. Kmalu bodo zakopali tudi na zahtevnejšem kraškem odseku drugega tira na gradbišču pri Divači.

Sorodno Oglasi