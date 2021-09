Policijska uprava Primorsko-goranska prosi ljudi, ki bi prepoznali zaenkrat še neznano žensko na slikah ali vedo kaj o njej, da to javijo na policijo. Neznano žensko, staro okrog 60 let, so našli na otoku Krku in ji nudili prvo pomoč. Visoka je 165 cm, svetlolasa in ima modre oči. Ko so jo našli, je bila oblečena v temno modro majico z belimi črtami in kapuco, v črne hlače, športne copate. Imela ...