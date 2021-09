Leta 1994 v 'hotelu Ruanda' reševal življenja, danes obsojeni terorist 24ur.com Sodišče v Ruandi je zaradi terorizma obsodilo Paula Rusesabagina, nekdanjega menedžerja hotela, ki je bil s svojo zgodbo med genocidom v tej afriški državi leta 1994 navdih za film Hotel Ruanda. Tožilstvo mu je očitalo finančno in logistično podporo oboroženemu krilu opozicijskega gibanja Nacionalna osvobodilna fronta (FLN), sodišče pa ga je spoznalo za krivega. Prisodili so mu 25 let zaporne kazni.

