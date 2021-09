Umrla je Marina Tucaković, "prva emocija balkanske pesmi" RTV Slovenija V starosti 68 let se je poslovila Marina Tucaković, legendarna tekstopiska, regionalna hitemejkerica, avtorica besedil za skladbe, kot so Dodirni mi kolena, Kuda idu izgubljene djevojke, Smejem se a plakao bih, Gas, gas in več tisoč drugih.

