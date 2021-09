Po enoletnem premoru, ko sejem lani (2020) zaradi epidemije novega koronavirusa prvič v zgodovini ni odprl svoja vrata, se je končal 53. MOS. Na Celjskem sejmu so to obdobje izkoristili izkoristili za tehten premislek o konceptu največjega poslovno-sejemskega dogodka Slovenije, ga vsebinsko dopolnili in mu dodali novo rdečo nit trajnostnega razvoja, zelenih in digitalnih rešitev. Letos je bil tako ...