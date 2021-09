Sodobna tehnologija omogoča marsikaj. Tudi preprosto naročanje in plačevanje hrane od kjerkoli, le da je potem treba to nekje prevzeti. Ali vam jo nekdo prinese. Ker se na množičnih prireditvah pojavlja težava vrste pred »kioski« za hrano in pijačo, bo prišel prav športno obarvani navidezni asistent (chatbot). Še tako nevešči uporabniki novih tehnologij se naučijo klepetati. Zatorej, zakaj ne b ...