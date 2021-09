Lava, ki je v La Palmi uničila več hiš, se je upočasnila, morja ne bo dosegla 24ur.com Lava, ki je bruhala iz vulkana na španskem otoku La Palma in uničila več hiš, ne bo dosegla Atlantskega oceana. To je prvi izbruh na Kanarskih otokih po 50 letih, lava, ki se je razlila po pobočju, pa je zahtevala evakuacijo 5.500 ljudi in uničila okoli sto hiš.

Sorodno





























Oglasi Omenjeni New York

Španija

Združeni narodi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Anže Logar

Aleš Hojs

Milan Kučan