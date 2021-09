FOTO: V takšnem stanju je Tim Gajser tekmoval minuli vikend Lokalec.si Slovenski motokrosist Tim Gajser je na preizkušnji svetovnega prvenstva na Sardiniji pred dvema dnevoma osvojil 12. mesto, potem ko je bil 19. v prvi vožnji in osmi v drugi. A slovenski šampion je očitno na dirki tekmoval hudo poškodovan. Kot so po dirki sporočili iz krovne zveze AMZS, je Gajser na tej preizkušnji nastopil s poškodovano ključnico, poškodbo na treningu prejšnji teden pa so pozneje ...

