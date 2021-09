Uničenih najmanj sto hiš: "To ne bo kratek izbruh" #video #foto SiOL.net Vulkan, ki še vedno bruha na španskem otoku La Palma, je uničil najmanj sto hiš, z otoka pa so evakuirali več tisoč ljudi. "To ne bo kratek izbruh," je na novinarski konferenci dejal predsednik Kanarskih otokov Angel Victor Torres.

Sorodno





























Oglasi Omenjeni potres

Španija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Anže Logar

Tadej Pogačar

Matej Mohorič