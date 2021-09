Zveza potrošnikov Slovenije poroča o odpoklic zaščitne maske FPP2. Zaščitna maska kitajskega proizvajalca je bila odpoklicana, ker ne izpolnjuje bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev. Podatki o izdelku

Tip/oznaka: XIQUE, LK-Z1510, FFP2 NR, EN 149:2001+A1:2009, CE 2163, Made in China, EAN 6971044297999

Proizvajalec: Anhui Lekang Sanitary Materials Co. Ltd, Qingcaozhen Town Industrial Park, Ta ...