Nepovabljenih gostov ne morejo pozabiti Večer Na sojenju Franku Palmerju zaradi vloma v hišo v ljubljanskem Podutiku, od koder so izginile dragocenosti vključno z zlatimi palicami, so zaslišali lastnika. Palmer, ki so ga izdale pajkice, je, kot že vse sojenje, molčal.

Sorodno



























































Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Anže Logar

Tadej Pogačar

Matej Mohorič