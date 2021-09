Spektakel v Fazaneriji, Slovenke napadajo senzacijo SiOL.net Najboljše slovenske nogometašice, ki jih vodi Borut Jarc, se bodo danes v Murski Soboti v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 pomerile z eno najmočnejših reprezentanc na svetu, Francijo. Francozinje so pred kratkim v prvem krogu v gosteh ponižale Grkinje kar z 10:0, prepričljive pa so bile tudi Slovenke, saj so bile od Estonk boljše s 4:0. Spektakel v Fazaneriji se bo začel ob 21. uri.

