Reševanje skrivnostne tujke s Krka: našli njeno denarnico, ki pa je bila prazna 24ur.com Identiteta neznane ženske, stare okoli 60 let, ki so jo povsem onemoglo našli na Krku, ostaja skrivnost. Skrb zanjo bo zato prevzel center za socialno delo. Hrvaški gorski reševalci pa so medtem sporočili, kako je potekala reševalna akcija. Policisti so našli njen nahrbtnik, v katerem je bilo pršilo za komarje in nekaj premetov za na pot. Notri je bila tudi denarnica, v kateri ni bilo dokumentov.

