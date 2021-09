Demenca: "Pogosto sem se spraševala, kaj bo z možem, če jaz prej umrem kot on." Radio Ognjišče Demenca v evropskem in svetovnem merilu dosega razsežnost pandemije. Zaradi strmega naraščanja števila bolnikov z demenco je bolezen prepoznana kot ena največjih zdravstvenih izzivov 21. stoletja. Bolezen v povprečju traja od 10 do 15 let. V Sloveniji živi več kot 34.000 oseb z demenco, za vsako pa v povprečju skrbijo še trije ljudje. Na svetovni dan Alzheimerjeve bolezni 21. sep...

Sorodno



















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Anže Logar

Borut Pahor

Janja Garnbret

Luka Dončić