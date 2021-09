Tina Maze deležna hudih kritik: “Sram te je lahko v dno duše.” TOčnoTO.si Tina Maze, slovenska legendarna smučarka, se je v teh dneh zamerila mnogim Slovencem. Predvsem tistim, ki so nasprotniki cepljenja. Vlada Republike Slovenije je namreč objavila posnetek s Tino, ko se je šla cepiti. Dejala je, da je prebolela COVID-19 in se sedaj, ko je minilo 6 mesecev od okužbe, tudi cepila. Vse skupaj je tudi […] Tina Maze deležna hudih kritik: “Sram te je lahko v dno duše.” was ...

Sorodno































Oglasi