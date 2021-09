V boj za organizacijo košarkarskega EP šest držav 24ur.com Mednarodna košarkarska zveza FIBA je sporočila, da je šest držav izrazilo zanimanje za organizacijo moškega evropskega košarkarskega prvenstva leta 2025. To so Ciper, Finska, Madžarska, Latvija, Rusija in Ukrajina.

