Kulturna ambasada Palestine letos premišljuje o vezeh med palestinskim ljudstvom in zemljo RTV Slovenija Deseta Kulturna ambasada Palestine se začenja s fotografsko razstavo Al Ard – Zemlja. Do četrtka bodo prek te razstave ter filmov in okrogle mize, kjer bodo tudi gostje iz Palestine, odkrivali povezavo med Palestino in zemljo.

