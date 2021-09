Piše: Sara Bertoncelj (Nova24tv) “Izbira generalnega direktorja, da na položaj vršilca dolžnosti direktorja Televizije Slovenija imenuje Valentina Areha, je dobra rešitev. To je človek, ki pozna ustroj televizije, je izkušen in se je s svojim dosedanjim delom dokazal kot velik profesionalec, ki je vselej zasledoval poklicna načela. Areh je izobražen in razgledan, ima izkušnje iz tujine in bo znal ...