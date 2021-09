Cene nepremičnin bodo netile upore v 21. stoletju SiOL.net Želja po lastni nepremičnini so danes (spet) le sanje za večino Zemljanov, kar predstavlja izziv tako za demokratične kot avtoritativne države po vsem svetu. Na udaru so predvsem milenijci in generacija Z, ki jim v nasprotju s svojimi starši očitno ne bo uspelo ustvariti lastnega doma.

Sorodno















Oglasi