Okrevanje za pravičen in trajnosten svet Dnevnik V organizaciji veteranske in domoljubne organizacije je tudi letos po Cankarjevi, Čopovi, Prešernovem trgu in Stritarjevi ulici potekal že tradicionalni Pohod za mir. Čeprav ni šlo za množično prireditev, se je na dogodek odzvalo veliko ljudi. Kot...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Bojana Beović

Marjan Šarec

Aleš Hojs

Jelko Kacin