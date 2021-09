Z jezo do prvega dvobojevalca, Mariino neposredovanje razočaralo člane družine 24ur.com Čeprav se trudi, se Maria kot glava družine nikakor ne uspe dokazati. Spori so vse večji, delo nikakor ne steče. Tokratno glasovanje o prvem dvobojevalcev je bilo popolnoma poenoteno in zaznamovano z jezo in negativnimi čustvi, Ambrožu pa naloge, ki mu jih nalagajo strici iz ozadja, predstavljajo vse večje breme.

