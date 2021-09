'Poseg v temeljne človekove pravice se vedno lahko zgodi samo z zakonom' 24ur.com S pogojem PC za zaposlene v državni upravi je vlada po mnenju Pirc Musarjeve uvedla prikrito obveznost cepljenja za ožjo državno upravo. "Povsem zgrešeno je, da je to naredila s stališča, da naj bi državni uslužbenci postali zgled drugim. To ni pravni argument, pač pa političen in državni uslužbenci bodo to zelo težko sprejeli," opozarja. Namesto tega bi morala vlada poslušati stroko, ta pa bi mo...

Oglasi