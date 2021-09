“Naučimo jih šteti čez 100 tisoč. Moč in svoboda ljudem!”- Zoran Stevanović na Facebooku je za na no topnews.si Po protestih prejšnji teden v sredo se za nocoj vsaj po napovedih organizatorjev na Trgu republike v Ljubljani obeta ne samo repriza, ampak še bolj množičen protest kot prejšnji teden. “Združimo se, da bi lahko vstali. Resnica je vedno samo ena. Hitro poglejte in delite, dokler je video tu. V sredo ob 18-ih vsi pred parlament. Naučimo jih šteti čez 100 tisoč. Moč in svoboda ljudem!” so na svoji Fa ...

