Kako plačati gorivo brez stika in vstopa v prodajalno Večer Novodobne rešitve nam predvsem prihranijo čas in poenostavijo vsakodnevne opravke. Ste med tistimi, ki želijo prihraniti čas, se izogniti nepotrebnemu zadrževanju v prodajalnah in na blagajni? Potem je uporaba aplikacije Na poti za plačilo goriva ena najboljših stvari, ki jih boste preizkusili in uporabljali.

Sorodno







Oglasi