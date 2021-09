Kdo in kaj sledi? Nemci tožijo BMW in Mercedes. SiOL.net Okoljevarstvena skupina NGO je v Nemčiji vložila tožbo proti družbama BMW in Mercedes-Benz, ker naj ne bi bila dovolj aktivna pri zniževanju toplogrednih plinov svojih avtomobilov. To je prvi primer tožbe nemških državljanov glede sprememb podnebja.

