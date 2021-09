Količina v Sloveniji nastalih odpadkov se je zmanjšala Dom in vrt Lani je v Sloveniji nastalo za 7,7 milijona ton vseh odpadkov, kar je za skoraj 9 % manj kot leto prej. Največ je bilo gradbenih odpadkov, sledijo komunalni odpadki. Na žalost pa se je povečala količina odpadkov, ki so nastali zaradi pandemije – to so odpadki, ki zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju.

