Sonja Plešnar (Ljubezen po domače) razkrila, kaj se je zgodilo z njenimi lasmi TOčnoTO.si Sonja Plešnar je svetlolasa Kamničanka, ki se v šovu Ljubezen po domače bori za srce Ribničana Mitje. Če ste spremljali oddajo, ste se bržkone vprašali, kaj se dogaja z njenimi lasmi. Mnogi so se to spraševali naglas na družbenih omrežjih, kjer so ji namenili tudi precej kritik. Slišati je bilo celo, da naj bi bila […] Sonja Plešnar (Ljubezen po domače) razkrila, kaj se je zgodilo z njenimi lasmi w...

Sorodno





















Oglasi