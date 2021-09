Posnetki z La Palme: lava še naprej polzi po ulicah in uničuje vse pred seboj 24ur.com Neustavljiva gmota staljene kamnine še vedno ogroža gosto poseljena naselja španskega otoka La Palma. Reke lave, visoke tudi do šest metrov, se kotalijo po pobočjih in uničujejo vse, kar jim pride na pot, poročajo lokalni mediji. Poleg tega je območje streslo že več potresov. Oblasti so zaradi vulkana, ki je začel bruhati v nedeljo po več kot 50 letih, do zdaj evakuirale že več kot 10 000 ljudi.

