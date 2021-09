Umrla zvezda priljubljene serije Lokalec.si Zaradi raka trebušne slinavke je umrl igralec Willie Garson. Njegov sin, ki ga je sicer igralec posvojil, je na družabnih omrežji zapisal: “Tako te imam rad ata, počivaj v miru in vesel sem, da si vse dogodivščine delil z mano in uspel toliko doseči. Ponosen sem nate. Vedno te bom imel rad, a mislim, da je čas, da se podaš na svojo avanturo. Vedno boš z menoj.” View this post on Insta ...

