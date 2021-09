Turški filmski festival v fokus postavlja slovenski film RTV Slovenija Izmir na zahodni obali Anatolije bo naslednji teden živel in dihal s festivalom Balkan panorama, ki hoče biti most med balkansko in turško kinematografijo. Država v gosteh bo Slovenija: predvajali bodo 12 slovenskih filmov, od klasik do svežih premier.

Sorodno







Oglasi Omenjeni AGRFT

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Anže Logar

Borut Pahor

Janja Garnbret

Luka Dončić