BiH: Nogometni sodniki po napadu navijačev bežali iz gorečega vozila 24ur.com Več navijačev Veleža Mostarja je v torek zvečer po prekinitvi tekme 10. kroga Premijer lige BiH med Veležem in Borcem prestreglo osebno vozilo ter preteplo sodnika, njegovega pomočnika in člana sodniške komisije, ki so bili na poti v Sarajevo. V avto so vrgli prižgano baklo, tako da je povsem zgorel, poročajo lokalni mediji.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Bosna in Hercegovina Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Peter Kauzer

Anže Logar

Benjamin Savšek