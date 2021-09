Slovenija s pionirski projektom v promocijo dosežkov gospodarstva na EXPO Dubaj 2020 Vlada RS Na Evropskem Blockchain tednu je državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc s ponosom najavil najnovejši pionirski projekt Slovenije, in sicer Slovenija bo prva država na svetu, ki bo za promocijo dosežkov gospodarstva in turističnih destinacij izdala svoje nezamenljive žetone, širše znane kot NFT žetone (non-fungible tokens).

