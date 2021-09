Pred petdesetimi leti, leta 1971, in sicer v juniju tistega leta, se je skupina vojakov takratne JLA povzpela na Triglav. To je bil alpski vod iz Škofje Loke. »Bili smo sami Slovenci. Krenili smo iz Bohinjske Bele na Pokljuko, v Vodnikovem domu smo prespali, potem smo šli na Kredarico in na Triglav. Med vračanjem smo prespali v Koči pri Triglavskih jezerih in obiskali slap Savica. Sestopili smo v ...