Ker mu je rekel, naj si nadene masko, je ubil uslužbenca na bencinski črpalki Nova24TV 20-letni uslužbenec na bencinski črpalki v Nemčiji je končal mrtev, ker je od stranke zahteval, da nosi masko. Moški se je zaradi zahteve razjezil in uslužbenca ustrelil v glavo. Morilec je kasneje povedal, da je bil pod stresom zaradi koronaukrepov. V mestu Idar-Oberstein v deželi Porenje-Pfalška na zahodu Nemčije je prišlo v soboto zvezčer do streljanja ne bencinski črpalki, v kateri je umrl 20- ...

Oglasi Omenjeni korona virus

Nemčija

New York

Švedska Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Ivan Hršak

Borut Pahor

Anže Logar

Peter Kauzer