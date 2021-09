Pnevmatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti SiOL.net Na primorski avtocesti je bil zaradi previsokega vozila proti Ljubljani zaprt predor Dekani, so sporočili iz prometnoinformacijskega centra. Ob 14. uri so predor ponovno odprli, še vedno pa so tam krajši zastoji. Promet pa je na štajerski avtocesti oviran zaradi pnevmatike na vozišču.

Sorodno Oglasi Omenjeni Idrija

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Peter Kauzer

Anže Logar

Benjamin Savšek