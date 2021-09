Ministrstvo za kulturo: v pol leta slovenski jezik v vse avtomobile SiOL.net Ministrstvo za kulturo je pozvalo slovenske avtomobilske zastopnike in uvoznike k upoštevanju Zakona o javni rabi slovenskega jezika. Od vseh tistih, ki tega še niso storili, ministrstvo v dopisu zahteva, naj takoj prevedejo infozabavne, navigacijske in informacijske sisteme v avtomobilih, ki so namenjeni prodaji na slovenskem trgu, v slovenski jezik.

