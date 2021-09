V petek globalni podnebni protest mladih tudi v Kopru Primorske novice Gibanje Petki za prihodnost v petek znova pripravlja globalne podnebne proteste, v katerih bodo tokrat zahtevali večplastno podnebno pravičnost. "Podnebna kriza ne obstaja v vakuumu," so opozorili in dodali, da so različna prizadevanja in osvobajanja medsebojno povezana. Akciji se pridružujejo tudi slovenski Mladi za podnebno pravičnost.

Sorodno Oglasi Omenjeni Berlin

recesija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Ivan Hršak

Borut Pahor

Anže Logar

Peter Kauzer