Palčič 80: slike so postale tudi scene Primorske novice Drža človeka in navdih umetnika sta v enaki meri prisotna na razstavi, ki bo do konca leta na ogled v vhodni avli Slovenskega stalnega gledališča v Trstu. Klavdij Palčič (1940-2021) je v 82. letu po hudi bolezni v ponedeljek preminil, ostajajo pa njegova dela in neizbrisen pečat, ki ga je pustil s svojim delovanjem. Razstava je nastala na pobudo Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Slovenske...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Italija

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Ivan Hršak

Borut Pahor

Anže Logar

Peter Kauzer