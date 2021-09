'Pričakujemo jasna navodila, ki se ne bodo spreminjala čez noč' 24ur.com Poslanska skupina Socialnih demokratov vladi predlaga, da pripravi jasen katalog vseh pravil in navodil za prebivalce, vključno z jasnimi pravili o pogojih PCT. Ker vlada odloke sprejema kot po tekočem traku – od začetka epidemije jih je bilo namreč sprejetih že 2700, nastaja namreč vse večja zmeda. Zadnji v vrsti, ki so se razburili, so prebolevniki. Vlada je čez noč spremenila pogoje za polno c...

