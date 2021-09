V četrtfinalu pokala Olimpija proti Kopru, Maribor proti Domžalam RTV Slovenija Na sedežu Nogometne zveze Slovenije so izžrebali pare četrtfinala Pokala Pivovarne Union. V sredo, 27. oktobra, se bodo merili Mura in Bravo, Olimpija in Koper, Kalcer Radomlje in Celje ter Maribor in Domžale.

