Glavni svetovalec ukrajinskega predsednika Sergej Šefir je bil danes zjutraj tarča poskusa atentata, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V njegov avtomobil je bilo izstreljenih najmanj deset nabojev, ki so resno ranili voznika, je sporočil ukrajinski notranji minister Anton Gerašenko. Do napada je prišlo v bližini kraja Lesniki, nedaleč od Kijeva, streli pa so prišli iz […] The post Svetovalec ...