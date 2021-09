Hulk v polfinalu pokala libertadores zgrešil enajstmetrovko in povsem znorel Politikis Nekdanji brazilski nogometni reprezentant Hulk oz. Givanildo Vieira de Sousa je v polfinalu pokala libertadores, južnoameriške različice evropske lige prvakov, v 42. minuti zgrešil enajstmetrovko. Tako se je njegov Atletico Mineiro z branilcem naslova Palmeirasom razšel brez zadetkov (0:0). Povratna tekma bo naslednji torek v Belo Horizonteju, Palmeiras pa po letih 1999 in 2020 lovi […] The post H ...

Sorodno Oglasi Omenjeni Brazilija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Ivan Hršak

Borut Pahor

Anže Logar

Peter Kauzer