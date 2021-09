V parlamentu: Za davek na hišne ljubljenčke, ker so ti luksuz zurnal24.si Smiselno se mu zdi, da bi obvezno čipirali vse mestne živali in ljubljenčke, v prihodnje pa bi bilo smotrno premisliti tudi o davku na domače hišne živali, saj da so te "svojevrsten luksuz".

Sorodno

























Oglasi