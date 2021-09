Slavnostna premiera Vojnovićevega filma Nekoč so bili ljudje 24ur.com V sklopu projekta Naši filmi doma, ki ga Slovenski filmski center organizira v sodelovanju s Cankarjevim domom, si bodo obiskovalci Linhartove dvorane hrama kulture premierno lahko ogledali igrani celovečerec Nekoč so bili ljudje koscenarista in režiserja Gorana Vojnovića. V trilerju se v navezavi na begunsko tematiko odvija osebna drama protagonistov Lea in Vučka ter njunih bližnjih.

